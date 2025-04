Il se pourrait selon les deux auteurs que l'évolution des prix des bons du Trésor américain reflète la crainte des investisseurs " qu'un ralentissement brutal de la croissance américaine – ou une récession – aggrave encore davantage les perspectives budgétaires américaines, déjà insoutenables ". Mais selon eux, il est également possible que ce ne soit "qu'un rééquilibrage chez les investisseurs institutionnels " ou " un désendettement des fonds à effet de levier ".

(AOF) - " La hausse des rendements des bons du Trésor est remarquable car en période de volatilité des marchés, les investisseurs se ruent généralement vers le refuge relatif des États-Unis la dette publique, poussant les rendements à la baisse ". Michael Krautzberger, CIO Fixed Income et Ranjiv Mann, Senior Portfolio Manager Core Fixed Income chez AllianzGI, s'étonnent de voir le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans atteindre 4,5 % le 9 avril, "en forte hausse par rapport aux 3,9 % constatés deux jours auparavant

Hausse des rendements des bons du Trésor US: vers une "guerre des capitaux" ? (AllianzGI)

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.