Hausse des marchés européens, risque de shutdown aux États-Unis

(AOF) - Les marchés actions européens progressent, les investisseurs se préparent à une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown") qui retarderait la publication du rapport sur l'emploi des États-Unis pour le mois de septembre et d'une série d'autres données statistiques clés. Côté valeurs, Equasens est lanterne rouge du marché SRD après la présentation de ses résultats semestriels globalement en hausse, mais marqués par un ratio de rentabilité en retrait. Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,08% à 7876 points et l'Eurostoxx 50 avance de 0,14% à 5507 points.

En Europe, Lufthansa (+1,26%, à 7,84 euros), a, dans le cadre d'une journée investisseurs, réaffirmé son objectif d'adapter sa structure organisationnelle et opérationnelle. L'objectif est de créer une valeur durable pour les clients, les actionnaires, et les collaborateurs. Concernant ces derniers, le groupe de transport aérien a annoncé 4 000 suppressions d'emplois dans le monde d'ici à l'année 2030. La majorité des postes concernés est basée en Allemagne, et l'accent sera mis sur les fonctions administratives plutôt que sur les fonctions opérationnelles. A Paris,

Equasens (-8,76%, à 40,60 euros) trébuche lourdement en Bourse, après la présentation de ses résultats semestriels globalement en hausse, mais marqués par un ratio de rentabilité en retrait. Sur les six premiers mois de l'année, le résultat opérationnel courant/chiffre d'affaires est ainsi passé de 19,3 à 18,2 %. Parallèlement, l'Ebitda courant du spécialiste des solutions numériques pour le domaine de la santé s'est amélioré de 5,5 %, à 29,8 millions d'euros, alors que le résultat net part du groupe a connu une très légère progression de 0,4 %, à 17,3 millions d'euros.

Stellantis N.V. (+0,78% à 7,96 euros) a annoncé la nomination de Joao Laranjo au poste de Chief Financial Officer et membre de l'équipe de direction de Stellantis, avec effet immédiat. Joao Laranjo succède à Doug Ostermann, qui a démissionné de l'entreprise pour des raisons personnelles. Il assumera toutes les responsabilités précédemment exercées par Doug Ostermann.

Les chiffres macroéconomiques

L'indice du climat des affaires en zone euro s'établit à -0,76 en septembre contre -0,72 en août.

En zone euro, l'indice mesurant la confiance des consommateurs est ressorti à -14,9 en septembre, comme attendu. Il était ressorti à -14,9 en août.

Vers 12h, l'euro progresse de 0,14% à 1,1720 dollar.