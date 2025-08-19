Hausse des marchés européens, lueur d'espoir pour les négociations de paix en Ukraine

(AOF) - Les Bourses européennes évoluent dans le vert au lendemain des discussions entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens à Washington. Les alliés occidentaux de Kiev vont formaliser " d'ici dix jours " les garanties de sécurité pour l'Ukraine afin de prévenir toute nouvelle attaque russe sur ce pays, en cas d'accord de paix avec Moscou, a déclaré hier le président ukrainien. Il réitère sa volonté d'obtenir "une paix réelle" et non "une pause". Vers 12h, le CAC 40 gagne 0,82% à 7948 points et l'Eurostoxx 50 progresse de 0,78% à 5477 points.

En Europe , Berenberg maintient sa recommandation à Neutre sur Iberdrola (+0,83% à 16,36 euros) mais a relevé son objectif de cours de 14 à 17,50 euros. " Iberdrola se rapproche d'un point idéal réglementaire en intensifiant ses investissements dans les réseaux générateurs de croissance. D'ici décembre, la société aura une grande visibilité sur la rémunération dans les principales zones géographiques pour son activité Réseaux, à un moment où les réseaux énergétiques mondiaux nécessitent un niveau d'investissement sans précédent sur plusieurs années ", explique l'analyste pour justifier sa décision.

À Paris, TP (+2,04%, à 74,08 euros) se distingue dans le haut du palmarès du CAC 40 et se dirige vers une quatrième séance consécutive de hausse. L'ajustement à la baisse des perspectives annuelles du groupe a contraint TP Icap Midcap à revoir ses estimations explique la banque d'affaires qui est restée à Conserver sur le titre TP, mais a abaissé de 92 à 91 euros son objectif de cours. " Pour mémoire, nous avions ajusté nos estimations de MopC (marge opérationnelle courante) sur le fondement des investissements annoncés dans la transformation et l'IA (200 millions d'euros par an soit 800 millions d'euros sur 4 ans). Nous supposons 14% de MopC en 2026 et 2027 et une MopC de 15% en 2028 sous la guidance du groupe (15,5%) ", fait savoir TP Icap Midcap.

Vinci (+0,70% à 128,90 euros) a remporté un contrat de conception-construction en Australie. Dans le cadre de cet accord de type " alliance " avec John Holland, Jacobs, Mott MacDonald et Major Road Projects Victoria, Seymour Whyte, filiale australienne de VINCI Construction, s'est vu attribuer un contrat pour la modernisation du tronçon Hoddle-Burke de l'autoroute Eastern Freeway. Le montant du contrat est estimé à environ 450 millions d'euros (800 millions de dollars australiens) pour Seymour Whyte et John Holland (50/50).

Les chiffres macroéconomiques

À 14h30 aux États-Unis, les investisseurs se concentreront sur les données préliminaires des mises en chantier et des permis de construire du mois de juillet.

Sur le marché des devises, l'euro progresse face au billet vert (+0,16%), il se négocie à 1,1682 dollar.