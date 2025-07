Hausse des marchés européens dans un contexte commercial tendu

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé sur une note haussière malgré les incertitudes douanières et les dernières annonces en la matière prises par Donald Trump. Le CAC 40, qui a enchaîné une troisième séance de suite-une première depuis le 16 mai- a gagné 1,46% à 7878 points et l’EuroStoxx 50 a progressé de 1,28% à 5440 points. De l’autre côté de l’Atlantique, les indices américains évoluent en territoire positif avec un Dow Jones en hausse de 0,11%, vers 17H45.

Le Nasdaq Composite a inscrit un nouveau plus haut historique à plus de 20645 points alors que Nvidia est la première société à afficher une capitalisation de 4000 milliards de dollars.

A chaque séance ou presque, un nouveau feuilleton sur les droits de douane.Hier, Donald Trump a envoyé 14 lettres à 14 pays leur signifiant une hausse, comprise entre 25 et 40 %, de leurs droits de douane. Toutefois ces derniers entreront en application non plus le 9 juillet, mais finalement le 1er août, pour laisser plus de temps aux négociations.

Ce mercredi, le président américain, sans avoir fixé une échéance précise, envisageait d'imposer une surtaxe de 200% sur les produits pharmaceutiques. Pour le cuivre, les taxes supplémentaires s'élèveront à 50%.

Coté statistiques, les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont reculé de 0,3 %, conformément aux attentes. En avril, ils avaient progressé de 0,2 %.

La séance de demain sera rythmée par les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis et les chiffres de l'inflation en Allemagne pour le mois de juin.

Pour son premier jour de cotation, Semco, fabricant de composants essentiels à la production de semi-conducteurs, a flambé.

De son coté, Publicis a accusé le deuxième plus fort repli de l'indice CAC 40. Le groupe publicitaire français subit les effets du warning sur résultats lancé par WPP (-15,78%), qui a fermé la marche du footsie. Le principal indice parisien a été dominé par EssilorLuxottica alors que Meta serait entré au capital.