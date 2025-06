Hausse des indices américains ; la Fed en ligne de mire

(AOF) - Les marchés actions américains ont terminé la première séance de la semaine sur une note positive sur fond de baisse des cours du pétrole alors que le conflit Israël-Iran fait toujours rage. Les prix de l'or noir avaient flambé de 7% après le début des hostilités vendredi. Les investisseurs prendront connaissance mercredi soir de la décision de politique monétaire de la Fed. US Steel a bondi après que Donald Trump a approuvé le partenariat entre le sidérurgiste américain et Nippon Steel. Le Dow Jones s'est adjugé 0,75% à 42515 points et le Nasdaq 1,52% à 19701 points.

Les grands opérateurs télécoms américains ont font preuve de prudence en ce début de semaine. AT&T a reculé de 0,78 %, à 27,97 dollars, T-Mobile a avancé de 1,31 %, à 230,79 dollars et Verizon a cédé 1,19%, à 42,50 dollars. Si les investisseurs se montrent méfiants sur ce secteur, c’est à cause de l’arrivée d’un concurrent qui vient de lancer son forfait et son téléphone. Il s’agit de Trump Mobile, un opérateur mobile de nouvelle génération qui proposera un service 5G via les trois principaux opérateurs mobiles.

Les chiffres économiques du jour

L'indice manufacturier de la Fed de New York s’est fortement dégradé en juin à -16, son plus bas niveau depuis mars. Il était attendu à -5,90 après -9,20 en mai.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Boeing

Selon Reuters, un autre appareil Boeing 787 d'Air India reliant Hong Kong à New Dehli a fait demi-tour ce lundi en raison d'un problème technique. Cet incident survient quatre jours après le crash d'un Boeing 787 de la même compagnie aérienne. Concernant l'enquête sur le crash, les autorités de l'aviation civile ont ordonné vendredi "par mesure de précaution" une inspection des Boeing 787 en service à Air India, notamment de leurs moteurs, de leurs volets (sur les ailes) et du train d'atterrissage.

Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb a publié les premiers résultats d'une étude ouverte mondial de phase II évaluant Breyanzi (ou liso-cel) chez des patients atteints d'une maladie récidivante ou réfractaire. Le Dr Lia Palomba, instigatrice de l'étude et spécialiste du lymphome et de la thérapie cellulaire a précisé : "Liso-cel a obtenu des taux de réponse élevés et durables chez les patients atteints d'un lymphome de la zone marginale récidivant ou réfractaire, soulignant le potentiel de ce traitement unique pour améliorer significativement l'évolution de la maladie".

Eli Lilly

Eli Lilly a annoncé qu'il allait vendre les doses les plus élevées (12,5 et 15 mg) approuvées de Zepbound, son médicament contre l'obésité, en flacons unidose via LillyDirec Self Pharmacy Solutions. Les flacons seront disponibles au prix de 499 dollars par mois et les professionnels de santé pourront commencer à les prescrire dès le 7 juillet, pour des livraisons qui débuteront dans les premiers jours du mois d'août.

Teva Pharmaceutical Industries

Teva Pharmaceutical Industries et Shanghai Fosun Pharmaceutical ont conclu un accord stratégique via des filiales respectives. L'accord concerne le développement du TEV-56278, un traitement expérimental développé en interne par Teva qui offre un nouveau mécanisme d'action, potentiellement très efficace et peu toxique dans un large éventail d'indications en oncologie.

Trump Media

Trump Media Technology Group a fait savoir que la SEC, l'autorité des marchés financiers des États-Unis, avait déclaré effectif l'enregistrement de son opération de trésorerie en bitcoin . Concrètement, l'autorité des marchés financiers aux Etats-Unis a donné son feu vert pour que la firme américaine puisse utiliser les 2,3 milliards dollars levés auprès d'investisseurs afin d'acheter du Bitcoin sans plafond ni calendrier précisé. En parallèle, TMTG se dote d'une "shelf offering" de 12 milliards de dollars, lui permettant d'émettre à tout moment de nouveaux titres financiers.

US Steel

US Steel et Nippon Steel ainsi que sa filiale à 100% Nippon Steel North America, Inc. ("NSNA") ont annoncé vendredi que le président Trump a approuvé le partenariat historique des deux sociétés. L'accord permettra des investissements sans précédent dans la sidérurgie aux États-Unis, protégeant et créant plus de 100 000 emplois. Selon un communiqué de US Steel, le 30 mai dernier, ce partenariat a été célébré par des milliers de travailleurs avec le président Trump à l'usine Irvin de U.S. Steel de Mon Valley Works à West Mifflin, en Pennsylvanie.