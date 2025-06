Hausse des indices américains, Insmed grimpe

(AOF) - Les marchés américains ont clôturé en hausse cette deuxième séance de la semaine. Les investisseurs ont limité les prises de risque en cours de séance en attendant d’en savoir plus sur l'issue des négociations commerciales sino-américaines à Londres entre Donald Trump et Xi Jinping. L'agenda économique a été vide et du côté des valeurs, Insmed s’est envolé grâce aux résultats positifs d’un médicament contre les maladies pulmonaires. A la clôture, le Dow Jones a gagné 0,25% à 42866,87 points et le Nasdaq Composite a progressé de 0,63% à 19714,99 points.

Le titre Insmed Incorporated s’est envolé à New York avec un bond de 28,65%, à 90,93 dollars. Avec ce bond, la capitalisation boursière de la société biopharmaceutique dépasse désormais les 16 milliards de dollars. L’origine de cet engouement boursier est lié à la publication de résultats positifs d’une étude de phase 2b évaluant l’efficacité et la sécurité de la poudre pour inhalation de tréprostinil palmitil, administrée une fois par jour chez des patients atteints de maladies pulmonaires.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'était programmée ce jour.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Apple

Les annonces d'Apple lors de sa conférence développeurs d'hier représentent plus une évolution qu'une révolution, résume UBS. " Alors que certains investisseurs espéraient qu'Apple annonce un nouveau format d'iPhone ou une application Apple Intelligence 'tueuse', les mises à jour ont été conformes à nos attentes les plus modestes ", précise la banque suisse. En conséquence, l'analyste pense que les estimations du consensus à propos des revenus générés par l'iPhone au cours des 4 prochains trimestres sont trop optimistes.

J.M. Smucker

Les ventes nettes de J.M. Smucker au quatrième trimestre de son exercice 2024/2025 s'élèvent à 2,1 milliards de dollars, soit une diminution de 3%. L'entreprise agroalimentaire américaine a affiché sur cette période une perte nette par action diluée de 6,85 dollars, contre un bénéfice par action de 2,30 dollars il y a un an. Sur ce trimestre, la perte d'exploitation s'est élevée à 599,1 millions de dollars, contre un bénéfice d'exploitation de 406 millions de dollars au quatrième trimestre 2024.

Meta

Le fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, recrute personnellement une équipe d'experts dans le but de développer une intelligence artificielle capable d'égaler ou de dépasser les capacités humaines, affirme Bloomberg. Meta a engagé des négociations en vue d'investir dans l'entreprise technologique spécialisé dans l'IA, Scale AI un montant qui pourrait dépasser 10 milliards de dollars, indiquait hier Bloomberg News.

Paramount Global

Le directeur financier de Paramount Global, Naveen Chopra, quittera ses fonctions pour occuper un poste similaire chez Roblox, une société spécialisée dans les jeux vidéo, ont annoncé lundi les deux entreprises. Cette annonce intervient alors que Paramount cherche à conclure sa fusion avec Skydance Media, d'un montant de 8,4 milliards de dollars, qui doit encore être approuvée par la Commission fédérale des communications des États-Unis.

Walt Disney

Walt Disney a annoncé avoir finalisé l'acquisition de Hulu, acceptant de verser 438,7 millions de dollars supplémentaires à NBC Universal pour sa participation dans le service de streaming. Le géant américain du divertissement a déclaré que le montant supplémentaire à payer devrait être exclu du bénéfice par action ajusté et qu'il ne devrait donc pas avoir d'incidence sur les prévisions précédentes pour l'exercice 2025. L'acquisition de la participation de NBC Universal dans Hulu sera finalisée au plus tard le 24 juillet.