Hausse des indices américains avant le rapport sur l'emploi

(AOF) - Les marchés actions américains progressent. Donald Trump s'est entretenu aujourd'hui au téléphone avec le président chinois, Xi Jinping, mais les détails de la discussion n'ont pas encore été dévoilés. Côté statistiques, le déficit commercial a chuté et les inscriptions hebdomadaires au chômage ont été supérieurs aux attentes. Le rapport sur l'emploi américain en mai sera publié demain après-midi. Côté valeurs, Procter & Gamble a annoncé la suppression de 7 000 emplois dans le monde. Vers 17h30, le Dow Jones gagne 0,18% à 42502 points et le Nasdaq progresse de 0,48% à 19554 points.

Procter & Gamble se replie de 1,26% à 163,86 dollars. Le groupe américain de grande consommation, touché de plein fouet par les tarifs douaniers, a annoncé ce jeudi la suppression de 7 000 emplois dans le monde, soit environ 6% de sa main-d'œuvre, au cours des deux prochaines années. Le fabricant de produits de nettoyage (Ariel, Pampers, Gillette...) comptait environ 108 000 employés au 30 juin 2024. P&G a indiqué que le plan de restructuration contribuerait à simplifier la structure organisationnelle en "élargissant les rôles et en réduisant la taille des équipes."

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage s'est élevé à 247000 la semaine dernière, contre 236000 attendus, après 239000 la semaine précédente.

La productivité a reculé de 1,5% au premier trimestre 2025 aux Etats-Unis contre une baisse anticipée de 0,8% et une hausse de 1,7% au trimestre précédent. Le coût unitaire du travail a progressé de 6,6% au premier trimestre 2025, à comparer avec un consensus de 5,7%. Il avait augmenté à 3,8% au trimestre précédent.

Aux Etats-Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 61,60 milliards de dollars en avril contre un consensus de 67,60 milliards de dollars. Il était de 138,30 milliards de dollars en mars.

Au cours de la semaine close le 30 mai, les stocks de gaz américains s'élevaient à 2 598 milliards de pieds cubes, soit une augmentation de 122 milliards de pieds cubes par rapport aux 2 476 milliards de pieds enregistrés une semaine plus tôt. Cette hausse de 122 milliards de pieds cubes est supérieure aux prévisions, car les analystes attendaient une progression de 111 milliards de pieds cubes.

Les valeurs à suivre

Citigroup

Citigroup va réduire ses effectifs technologiques en Chine d'environ 3 500 personnes dans le cadre d'une restructuration en cours visant à rationaliser les opérations mondiales, indique le Wall Street Journal. Certaines positions seront supprimées, d'autres seront déplacées, et les employés restants soutiendront les activités de Citi en Chine et à Hong Kong, a précisé la banque dans un communiqué.

Humana

Selon le Wall Street Journal, Humana aurait déclaré à son équipe au Congrès qu'il allait soutenir les mesures destinées à limiter les pratiques de facturation, qui représentent des milliards de dollars de paiements supplémentaires pour le secteur. Le média américain a mené une enquête sur les pratiques de Medicare Advantage selon lesquelles les visites à domicile ont généré 15 milliards de dollars de revenus pour les assureurs comme Humana ou UnitedHealth Group sur trois ans.

PVH

PVH, maison-mère de Tommy Hilfiger et de Calvin Klein , chute de plus de 8% en avant-Bourse alors que le groupe anticipe un bénéfice par action ajusté pour le deuxième trimestre compris entre 1,85 et 2 dollars, là où le consensus visait 2,08 dollars. La firme américaine a également réduit son BPA ajusté pour l'année fiscale entre 10,75 et 11 dollars, comparé à une précédente fourchette entre 12,40 à 12,75 dollars. Ses revenus sont attendus stables ou en légère hausse à taux de change constants.

Secteur défense

Présent lors de la réunion des ministres de la Défense de l'Otan à Bruxelles ce jeudi, le secrétaire américain Pete Hegseth a demandé aux pays membres de l'Alliance de consacrer 5% de leur PIB à la défense, soulignant qu'ils ne peuvent pas être dans la dépendance vis-à-vis des États-Unis. " Je suis là pour que chaque pays comprenne que nous devons tous y contribuer à ce niveau ", a t-il expliqué aux côtés de Mark Rutte, le secrétaire général de l'Otan.

Tesla

Le titre Tesla est attendu dans le rouge à Wall Street à l'ouverture (-3,55% à 332,05 dollars). Ce repli pourrait être dû à la mésentente naissante entre Donald Trump et Elon Musk. L'idylle entre ces deux personnages aura été de courte durée avec le départ, fin mai, du patron de Tesla du Department of Government Efficiency (DOGE), le Département de l'efficacité gouvernementale dont la mission est de réduire les dépenses publiques. Elon Musk a très récemment critiqué le projet de loi budgétaire du gouvernement qui devrait alourdir sensiblement la dette publique américaine.