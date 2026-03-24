Hausse des immatriculations de véhicules neufs dans l'UE en février
information fournie par Zonebourse 24/03/2026 à 09:29
Le mois dernier, les immatriculations de véhicules neufs ont augmenté de 1,4%, à 865 437 unités, dans l'Union européenne. Dans le détail, elles ont chuté de 14,7%, à 120 764 unités en France, alors qu'en Allemagne, le plus gros marché, elles ont progressé de 3,8%, à 211 262 véhicules.
Sur les deux premiers mois de l'année, dans l'Union européenne, elles sont en repli de 1,2%, à 1,664 millions d'unités, tandis qu'elle reculent de 11,1% dans l'Hexagone et de seulement 1,4% outre-Rhin.
Parmi les grands constructeurs, Stellantis a vu ses ventes bondir de 9,8%, à 158 341 unités, le mois dernier, toujours dans l'Union européenne, grâce aux bonnes performances des marques Fiat ( 52,7%), Opel/Vauxhall ( 33,2%), qui a compensé la lourde baisse enregistré par Peugeot (-10,3%).
A l'inverse, en février, Renault Group a vu ses immatriculations s'affaisser de 15,5%, à 86 051 unités, pénalisé par ses trois marques : Renault (-7,8%), Dacia (-25%) et dans une moindre mesure Alpine (-4,4%).
Parmi les autres constructeurs, on notera que les ventes de Tesla ont progressé de 16,7% le mois dernier, pour un total de 13 740 véhicules écoulés. Pour la marque américaine, il s'agit de la première hausse de ses ventes depuis décembre 2024 ( 5,9%) dans cette zone, après une année 2025 compliquée durant laquelle ses ventes se sont effondrées de 37,9%.
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