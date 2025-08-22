Hausse des actions des opérateurs hôteliers américains après que Jerome Powell a laissé entrevoir une baisse des taux d'intérêt

22 août - ** Les actions des opérateurs hôteliers américains Hilton HLT.N , Marriott MAR.O et Hyatt H.N augmentent de 3 à 6 %

** Le président de la Fed, Jerome Powell, signale une possible réduction des taux d'intérêt

** La baisse des taux d'intérêt rend les emprunts moins chers, ce qui permet aux hôtels de financer et de construire plus facilement de nouveaux établissements.

** Les sociétés de casinos MGM Resorts MGM.N et Wynn Resorts WYNN.O augmentent également d'environ 3% chacune, Caesar's Entertainment CZR.O de 6%

** A la dernière clôture, l'indice Dow Jones des voyages et loisirs américains .DJUSCG a progressé de 10,61% depuis le début de l'année