SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 990,50
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hausse des actions des opérateurs hôteliers américains après que Jerome Powell a laissé entrevoir une baisse des taux d'intérêt
information fournie par Reuters 22/08/2025 à 16:57

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 août - ** Les actions des opérateurs hôteliers américains Hilton HLT.N , Marriott MAR.O et Hyatt H.N augmentent de 3 à 6 %

** Le président de la Fed, Jerome Powell, signale une possible réduction des taux d'intérêt

** La baisse des taux d'intérêt rend les emprunts moins chers, ce qui permet aux hôtels de financer et de construire plus facilement de nouveaux établissements.

** Les sociétés de casinos MGM Resorts MGM.N et Wynn Resorts WYNN.O augmentent également d'environ 3% chacune, Caesar's Entertainment CZR.O de 6%

** A la dernière clôture, l'indice Dow Jones des voyages et loisirs américains .DJUSCG a progressé de 10,61% depuis le début de l'année

Banques centrales
FED

Valeurs associées

CAESR ENTMT
26,6450 USD NASDAQ +6,58%
HILTN WRLD HLDGS
277,640 USD NYSE +3,14%
HYATT HOTELS RG-A
144,350 USD NYSE +5,51%
MARRIOTT INTL RG-A
274,0600 USD NASDAQ +4,50%
MGM RESORTS ITL
37,645 USD NYSE +4,01%
WYNN RESORTS
114,0000 USD NASDAQ +2,80%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

