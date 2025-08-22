Hausse des actions des opérateurs hôteliers américains après que Jerome Powell a laissé entrevoir une baisse des taux d'intérêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
22 août - ** Les actions des opérateurs hôteliers américains Hilton HLT.N , Marriott MAR.O et Hyatt H.N augmentent de 3 à 6 %
** Le président de la Fed, Jerome Powell, signale une possible réduction des taux d'intérêt
** La baisse des taux d'intérêt rend les emprunts moins chers, ce qui permet aux hôtels de financer et de construire plus facilement de nouveaux établissements.
** Les sociétés de casinos MGM Resorts MGM.N et Wynn Resorts WYNN.O augmentent également d'environ 3% chacune, Caesar's Entertainment CZR.O de 6%
** A la dernière clôture, l'indice Dow Jones des voyages et loisirs américains .DJUSCG a progressé de 10,61% depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer