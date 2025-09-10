Hausse des actions des fabricants de puces américains alors qu'Oracle prévoit plus d'un demi-trillion de dollars de commandes pour l'informatique dématérialisée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre - ** Les actions des fabricants de puces américains augmentent avant le marché après qu'Oracle ORCL.N ait déclaré qu'il s'attendait à ce que les revenus comptabilisés de son activité d'infrastructure en nuage dépassent plus d'un demi-trillion de dollars
** ORCL en hausse de ~29%, Nvidia NVDA.O ~1,9%, Advanced Micro Devices AMD.O 3,5%, Broadcom AVGO.O 2,2%
** Les actions d'Oracle ont grimpé en flèche grâce à l'optimisme concernant les revenus liés à l'intelligence artificielle, envoyant un message fort au marché dans son ensemble, à savoir que la révolution technologique est toujours d'actualité" - Russ Mould, directrice de l'investissement chez AJ Bell
** L'indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 16,8 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer