Hausse des actions des compagnies aériennes américaines après que l'Iran a déclaré que le détroit d'Ormuz était ouvert pendant le cessez-le-feu

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 avril - ** Les actions des compagnies aériennes américaines augmentent avant l'ouverture du marché après que l'Iran a déclaré le détroit d'Ormuz ouvert à la navigation commerciale pendant le cessez-le-feu au Liban, faisant baisser les prix du pétrole .
** American Airlines AAL.O augmente de 5,3 %, Jetblue
JBLU.O de 5,7 %, United Airlines UAL.O de 5,2 %
** Delta Air Lines DAL.N gagne 6%, Southwest Airlines
LUV.N en hausse de 4,7%
** À la dernière clôture, le sous-indice S&P 500 Passenger Airlines .SPLRCALI a baissé de 5,3% depuis le début de l'année
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