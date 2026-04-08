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Hausse des actions de la société australienne Guzman y Gomez ; Morningstar et UBS sont partagés sur les résultats de la société pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 08/04/2026 à 06:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 avril - ** Les actions de l'entreprise australienne Guzman y Gomez GYG.AX augmentent jusqu'à 12% pour atteindre 20,19 dollars australiens, leur niveau le plus élevé depuis le 19 février

** Morningstar estime que la mise à jour duT3 du restaurant rapide de style mexicain est "solide", maismet en garde contre un net reculau T4

** La croissance de l'entreprise sur 9 mois dépasse les prévisions de ventes de la société de courtage pour l'exercice 26, mais la hausse des prix du carburant et d'autres facteurs pèsent sur les résultats du 4ème trimestre

** UBS augmente cependant le PT à 22 dollars australiens/action, contre 21 dollars australiens/action, citant les perspectives de croissance australiennes "attrayantes" de la société et la croissance en hausse des restaurants.

** Morningstar attribue une valeur limitée à l'amélioration des ventes de la société aux États-Unis en raison de la concurrence des chaînes mexicaines , tandis qu'UBS estime que les perspectives restent "difficiles"

** Sept analystes sur 11 évaluent le titre à "acheter" ou plus, trois à "conserver" et un à "vendre fortement"; leur prévision médiane est de 22,3 dollars australiens – données LSEG

** Depuis le début de l'année, l'action a baissé de 9,1 %

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/04/2026 à 06:51:28.

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