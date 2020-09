Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hausse de 4,7% des tarifs réglementés du gaz en France au 1er octobre Reuters • 28/09/2020 à 11:46









PARIS, 28 septembre (Reuters) - Les tarifs réglementés du gaz augmenteront de 4,7% en France au 1er octobre, annonce la Commission de régulation de l'énergie (CRE) dans un communiqué diffusé lundi. "Au 1er octobre 2020, les tarifs réglementés hors taxe d'Engie augmentent de 4,7% par rapport au barème en vigueur applicable depuis le 1er septembre 2020", indique la CRE. "Cette augmentation est de 1,2% pour les clients qui utilisent le gaz pour la cuisson, de 2,6% pour ceux qui ont un double usage, cuisson et eau chaude, et de 4,9% pour les foyers qui se chauffent au gaz", précise le régulateur. (Henri-Pierre André)

Valeurs associées ENGIE Euronext Paris +1.57%