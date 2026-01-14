 Aller au contenu principal
Hausse de 13% du BPA trimestriel chez Wells Fargo
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 13:42

Wells Fargo dévoile un bénéfice net de 5,36 milliards de dollars au titre du 4e trimestre 2025, soit un BPA en progression de 13% en comparaison annuelle à 1,62 dollar, un niveau toutefois sous l'estimation moyenne des analystes.

Toujours par rapport au même trimestre en 2024, la banque californienne a vu ses provisions pour pertes sur crédit se tasser de 5% à 1,04 MdUSD, tandis que ses dépenses hors intérêt ont baissé de 1% à un peu plus de 13,7 MdsUSD.

A près de 21,3 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 4%, une croissance portée à la fois par ses revenus d'intérêts nets ( 4%) et ses autres types de revenus ( 5%), ceux-ci ayant notamment profité de commissions basées sur les actifs plus élevées.

"Des preuves de croissance accrues peuvent être observées à travers le groupe", commente son PDG Charlie Scharf, pointant par exemple une progression de plus de 20% sur un an des nouveaux comptes dans les activités grand public.

