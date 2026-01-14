Hausse de 13% du BPA trimestriel chez Wells Fargo
Toujours par rapport au même trimestre en 2024, la banque californienne a vu ses provisions pour pertes sur crédit se tasser de 5% à 1,04 MdUSD, tandis que ses dépenses hors intérêt ont baissé de 1% à un peu plus de 13,7 MdsUSD.
A près de 21,3 MdsUSD, ses revenus ont augmenté de 4%, une croissance portée à la fois par ses revenus d'intérêts nets ( 4%) et ses autres types de revenus ( 5%), ceux-ci ayant notamment profité de commissions basées sur les actifs plus élevées.
"Des preuves de croissance accrues peuvent être observées à travers le groupe", commente son PDG Charlie Scharf, pointant par exemple une progression de plus de 20% sur un an des nouveaux comptes dans les activités grand public.
