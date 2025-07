Hausse continue en vue des marchés européens avant la BCE, pluie de résultats à Paris

(AOF) - Les Bourses européennes devraient continuer à progresser ce jeudi à l'ouverture de la séance, avant la décision de la Banque centrale européenne (BCE) sur les taux d'intérêt à 14h30. Le CAC 40 devrait gagner 1,57%. L'espoir d'un accord commercial semble se dessiner entre les Etats-Unis et l'Union européenne (UE). Les résultats d'entreprises se poursuivent à Paris. BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net supérieur aux attentes et soutenu par le courtage obligataire. Hier, Seb a dévoilé des résultats dégradés au premier semestre qui s'accompagnent de perspectives revues à la baisse.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

BNP Paribas

Première banque française à publier ses comptes du deuxième trimestre, BNP Paribas a dévoilé un bénéfice net supérieur aux attentes et soutenu par le courtage obligataire. Sur cette période, le résultat net a reculé de 4% à 3,258 milliards d'euros, mais il était attendu à 3,13 milliards d'euros. Le coût du risque est ressorti à 884 millions d'euros (752 millions d'euros au deuxième trimestre 2024), soit 38 points de base des encours de crédit à la clientèle. BNP Paribas souligne qu'il s'agit d'un " niveau qui reste modéré sur l'ensemble des activités, avec un effet de base au 2T24 ".

ID Logistics

ID Logistics a enregistré un chiffre d’affaires de 893,9 millions d'euros au deuxième trimestre 2025, en progression de 14,3%. Retraitée d’un effet de change globalement défavorable sur cette période, la croissance est de 16,5% par rapport au deuxième trimestre 2024, alors que la base de comparaison était particulièrement élevée (+16% au deuxième trimestre 2024). Sur ce trimestre, le groupe observe notamment une activité très soutenue en France (27% du chiffre d’affaires du groupe) avec une croissance de 15,9% dans le prolongement du fort rebond observé depuis le quatrième trimestre 2024.

Ipsos

Ipsos a dévoilé des résultats semestriels marqués par le retour à la croissance organique au deuxième trimestre. Le résultat net part du groupe s’est établi à 53 millions d’euros contre 82,48 millions d’euros, un an auparavant à la même époque. Sur la même période, la marge opérationnelle est ressortie à 8,3 % contre 10% au premier semestre 2024. Le spécialiste des études de marché anticipe " une amélioration significative de la profitabilité au second semestre, liée d’une part à l’accélération de la croissance et d’autre part au plein effet des mesures prises pour ajuster ses coûts ".

Seb

Seb a dévoilé des résultats dégradés au premier semestre qui s'accompagnent de perspectives revues à la baisse. Le résultat net part du Groupe s'affiche à 1 million d'euros contre 100 millions à fin juin 2024. Le résultat opérationnel d'activité (ROPA) s'élève à 119 millions d'euros en retrait de 51%. La marge opérationnelle s'affiche à 3,2% des ventes contre 6,5% l'année précédente. Le chiffre d'affaires du spécialiste du petit électroménager s'élève à 3,74 milliards d'euros, en croissance organique de 0,6%.

Les chiffres macroéconomiques

En Allemagne, l'indice de confiance du consommateur mesuré par Gfk ressort en août à -21,5 contre un consensus de -19,4 après -20,3 en juillet.

Les données sur le climat des affaires en juillet en France seront publiées à 8h45.

L'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier et des services en juillet sera publié à 9h15, celui de l'Allemagne à 9h30 et celui en zone euro à 10h.

La décision de politique monétaire de la BCE sera rendue à 14h15.

Aux Etats-Unis, les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30.

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat pour le secteur manufacturier et des services en juillet sera publié à 15h45.

Aux Etats-Unis, les données sur les ventes de logements neufs en juin seront publiées à 16h

Aux Etats-Unis, les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30.

Vers 8h30, l'euro perd 0,02% à 1,1769 dollar.

Hier à Paris

Les marchés européens ont terminé en territoire positif, soulagés après l'accord commercial conclu entre les États-Unis et le Japon, alors que les négociations se poursuivent entre Washington et Bruxelles. La BCE livrera demain sa décision de politique monétaire. La saison des résultats d'entreprises s'intensifie en ce milieu de semaine. Dassault Aviation a fermé la marche de l'indice SBF 120 après des résultats mitigés au premier semestre. Le CAC 40 a progressé de 1,37% à 7850 points et l'EuroStoxx 50 de 1,02% à 5344 points.

Hier à Wall Street

Les marchés américains ont accru leurs gains en seconde partie de séance sur fond d'espoirs d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne. Ils avaient déjà bénéficié de l'accord sur les droits de douane entre Washington et Tokyo, qui prévoit une réduction des taxes à 15% pour les importations américaines de véhicules et pièces détachées en provenance du Japon. Côté valeurs, Texas Instruments a chuté, les analystes affichant leur déception à propos des perspectives. Le Dow Jones a gagné 1,14% à 45010,29 points et le Nasdaq Composite a avancé de 0,61% à 21020,02 points.