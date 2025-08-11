Hausse attendue des indices européens avant l'inflation américaine

(AOF) - Les Bourses européennes devraient évoluer en hausse à l'ouverture de la séance ce lundi, toujours dans un contexte de négociations commerciales. Le CAC 40 devrait gagner 0,31%. Demain, la date limite fixée par les États-Unis expire concernant la mise en place de taxes douanières sur les produits chinois. Sur le plan géopolitique, le président américain Donald Trump va rencontrer Vladimir Poutine en Alaska le 15 août prochain, pour négocier " une paix durable en Ukraine ". Les investisseurs prendront connaissance demain à 14h30 des chiffres de l'inflation américaine au mois de juillet.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Acheter-Louer.fr

La société Acheter-Louer.fr annonce que sa filiale Sol Treasury Corp a fait l'acquisition de 1 565 Solana à un cours de 147 euros, pour un montant de 229 998 euros. Pour rappel, ces acquisitions ont pu être réalisées grâce à une émission obligataire non dilutive réalisée par Sol Treasury Corp pour un montant maximum de 2 millions d'euros. À l'issue de ces acquisitions, Sol Treasury Corp détient 14 194 Solana acquis à un prix moyen de 126,17 euros pour une valorisation au 8 aout 2025 d'environ 2,129 millions d'euros, soit une appréciation de la valorisation des Solana détenus de 19%.

Icade

Icade signe avec BNPP REIM un accord pour céder sa participation dans un portefeuille de 23 actifs en Italie dont 5 actifs court / moyen séjour et 18 résidences sénior, situés dans le Nord et le Centre de l'Italie, représentant 15% de son exposition au secteur de l'immobilier de santé. Portant sur sa participation dans un véhicule de droit italien détenant un portefeuille supérieur à 300 millions d'euros, la transaction représente pour Icade un montant de 173 millions d'euros, en ligne avec la valeur des actifs dans l'ANR d'Icade au 30 juin.

Poxel

Poxel SA, société biopharmaceutique au stade clinique développant des traitements innovants pour les maladies chroniques graves à physiopathologie métabolique, annonce l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Le 29 juillet dernier, Poxel avait annoncé par voie de communiqué de presse procéder à une déclaration de cessation des paiements auprès du Tribunal des Activités Economiques de Lyon, et solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Vinci

Vinci et ACS annoncent la conclusion d’un accord pour solder définitivement certaines dispositions relatives à l’acquisition de Cobra IS réalisée le 31 décembre 2021. Les principaux termes de cet accord sont les suivants. Alors qu’un complément de prix était prévu à l’origine pour tout nouveau développement " Ready to Build " de Cobra IS dans les énergies renouvelables dans la limite d’un plafond de 600 millions d’euros, les deux parties sont convenues de forfaitiser ce complément de prix pour un montant de 380 millions d’euros payable en numéraire.

Les chiffres macroéconomiques

Aucune statistique de grande importance n'est attendue lundi.

Vers 8h30, l'euro gagne 0,31% à 1,1669 euro.

Vendredi à Paris

La Bourse de Paris a conclu la dernière séance de la semaine par un nouveau gain. Les autres places européennes se sont montrées plus prudentes. Les investisseurs ont été en manque de catalyseurs avec l’absence d’indicateurs macro-économiques d’importance et un très net ralentissement des publications d’entreprises en Europe. Affichant une troisième séance de suite dans le vert, le CAC 40 a terminé la journée en hausse de 0,44%, à 7 743 points, portant ses gains sur la semaine à 2,61%. L’EuroStoxx 50 a repris 0,40%, à 5 353,52 points alors que le Dax 40 est resté stable, à 24 193,34 points.

Vendredi à Wall Street

Les indices américains ont terminé dans le vert, au lendemain d'une nouvelle annonce de Donald Trump concernant la Banque centrale américaine. Le président américain va nommer Stephen Miran, le président du Comité des conseillers économiques de la Maison-Blanche, au poste de gouverneur de la Fed, laissé vacant après la démission d'Adriana Kugler. Côté valeurs, Gilead Sciences a grimpé au sein du Nasdaq après avoir relevé ses prévisions annuelles après un bon premier semestre. Le Dow Jones a gagné 0,47% à 44175 points et le Nasdaq a progressé de 0,98% à 21450 points.