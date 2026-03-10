 Aller au contenu principal
Haulotte, retour à la croissance et à la rentabilité attendu pour 2026
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 18:11

Dans un marché mondial de la nacelle qui a atteint son niveau le plus bas depuis l'épidémie de Covid en 2020, Haulotte a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires de 512 millions d'euros, en baisse de 18% à taux de change constant par rapport à 2024. Seule la zone Europe affiche une croissance de ses ventes (2%), tirée par des volumes positifs.

Dans ce contexte, Haulotte affiche une perte opérationnelle courante (avant gains et pertes de change) à 6 MEUR, soit une marge opérationnelle courante de -1,1% du chiffre d'affaires, en baisse de 49 MEUR par rapport à 2024, impacté par des effets mix et volumes négatifs et des tensions sur les prix de vente, en dépit des efforts ayant permis la baisse des prix de revient et des coûts fixes du groupe.

La perte nette du groupe ressort à 39 MEUR soit -7,6% du chiffre d'affaires, en forte baisse par rapport à 2024, impactée principalement par les charges financières, l'affaiblissement de nombreuses devises par rapport à l'euro et par un ajustement des impôts différés lié à la situation actuelle.

La dette nette du groupe ressort à 183 MEUR en baisse de 17 MEUR sur la période, portée par un flux de trésorerie disponible très positif sur le second semestre ( 37 MEUR), tiré par la baisse des stocks.

Pour rappel, Haulotte a signé, le 16 décembre dernier, un nouveau contrat de crédit syndiqué avec ses partenaires bancaires, pour un montant inchangé de 130 MEUR, lui permettant ainsi de sécuriser sa principale source de financement pour les années à venir. Le Groupe respecte l'ensemble de ses obligations contractuelles pour chacun de ses contrats bancaires à fin décembre 2025.

Le spécialiste mondial des matériels d'élévation de personnes et de charges indique qu'aucun dividende ne sera distribué.

Malgré une visibilité qui reste limitée et un environnement global incertain, Haulotte devrait être en mesure d'afficher une croissance de ses ventes pour 2026, dont l'ampleur dépendra en grande partie de la reprise du marché nord-américain. Cela devrait permettre au groupe de retrouver une marge opérationnelle courante positive.

