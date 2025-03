Haulotte: résultat net en forte hausse en 2024 information fournie par Cercle Finance • 18/03/2025 à 18:12









(CercleFinance.com) - Haulotte annonce ce soir un chiffre d'affaires sur l'exercice 2024 de 634 ME, en baisse de -17% par rapport à 2023.



Le groupe réalise un résultat opérationnel courant en croissance de +12 ME à 43 ME, soit une marge opérationnelle courante à +6,7% de son chiffre d'affaires, en hausse de 2,7pts par rapport à 2023.



'Ceci s'explique, principalement, par la répercussion de la hausse des prix de revient sur les prix de vente et par l'amélioration des prix des composants' indique le groupe dans son communiqué.



Le résultat net du Groupe (hors IAS29 et IFRS16) s'inscrit à 12 ME soit +1,9 % du chiffre d'affaires en forte croissance par rapport à 2023.



'Dans un environnement manquant actuellement de visibilité dans l'ensemble des marchés, le Groupe n'est pas en mesure de s'engager sur un niveau de ventes et de marge opérationnelle courante pour l'année 2025' explique la direction d'Haulotte.





Valeurs associées HAULOTTE GROUP 2,7800 EUR Euronext Paris +2,96%