AOF - EN SAVOIR PLUS

S'agissant de ses perspectives, Haulotte prévoit une baisse de son chiffre d'affaires proche de 10% sur l'année 2024. La marge opérationnelle courante annuelle devrait être "supérieure à +5% des ventes (hors gains et pertes de change)".

A fin septembre 2024, les ventes d'engins et l'activité de location reculent respectivement de 12% et 6% alors que les activités de services continuent de progresser de 5%.

En Amérique du Nord, l'activité a marqué le pas au troisième trimestre. En Amérique Latine, le niveau d'activité observé sur ce troisième trimestre est en ligne avec celui observé au trimestre précédent et permet à Haulotte d'afficher une croissance cumulée de ses ventes de 10%.

(AOF) - Plus forte baisse du marché SRD, Haulotte perd 5,41% à 2,80 euros au lendemain de l’annonce d’une nette baisse de son activité au troisième trimestre. Sur cette période, "le marché mondial de la nacelle confirme le ralentissement observé depuis quelques trimestres sur l’ensemble des zones", a commenté la société. Dans ce contexte, Haulotte a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 145 millions d’euros, en repli de 12%.

Haulotte plus fort repli du marché SRD : chute des revenus trimestriels

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.