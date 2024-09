Haulotte : performance semestrielle saluée

(AOF) - Haulotte Group (+16,42% à 3,12 euros) débute la séance en tête du marché SRD au lendemain de la publication de résultats semestriels marqués par la nette amélioration de sa rentabilité. Son résultat opérationnel courant avant gains et pertes de change est passé en un an de 13 à 30 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 8,2% contre 3,2%, un an auparavant.

" Celle-ci bénéficie pleinement du travail de répercussion de la hausse des prix de revient sur les prix de vente, de la bonne performance commerciale en Amérique du Nord, ainsi que de l'amélioration des prix des composants et des coûts de transport ", explique le spécialiste des nacelles élévatrices.

Ses revenus ont reculé d'un peu plus de 10% à 363 millions d'euros.

Dans un contexte plus incertain que prévu, Haulotte prévoit une baisse de son chiffre d'affaires proche de 10% sur l'année 2024. Porté par son " excellent premier semestre 2024 ", le groupe devrait toutefois afficher une marge opérationnelle courante annuelle supérieure à 5% des ventes.

