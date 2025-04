Haulotte: le CA trimestriel se contracte de 17% information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 18:11









(CercleFinance.com) -Haulotte publie un chiffre d'affaires de 131 millions d'euros au titre du 1er trimestre de l'année, en baisse de 17% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, les ventes d'engins ont reculé de 21%, à 105 ME, la division Location progresse de 19%, à 6 ME, et les Services atteignent 20 ME (+9%).



Dans un environnement manquant actuellement de visibilité dans l'ensemble des marchés, le Groupe indique ne pas être en mesure de s'engager sur un niveau de ventes et de marge opérationnelle courante pour l'année 2025.



Il indique toutefois qu'il le fera, dès que les conditions le permettront.



' Dans cette période, Haulotte continuera de s'appuyer sur sa capacité d'innovation et sa proximité clients, tout en poursuivant ses efforts d'optimisation de son niveau de stocks et la maîtrise de ses dépenses opérationnelles ', conclut le groupe.







