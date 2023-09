Haulotte: hausse d'activité et recul des bénéfices information fournie par Cercle Finance • 12/09/2023 à 17:58

(CercleFinance.com) - Haulotte enregistre un chiffre d'affaires semestriel historique de 403,7 ME, en hausse de +40% par rapport à l'année précédente.



'Cette variation s'explique principalement par la forte augmentation des volumes vendus et l'impact positif des augmentations de prix de vente', souligne le groupe.



Les ventes sont en croissance de +25% en Europe, tirées par l'ensemble des marchés, à l'exception de la Russie à l'arrêt. La hausse des ventes est de 36% en Asie-pacifique (tirée principalement par l'Australie), de +85% en Amérique du Nord, et de +47% en Amérique Latine.



Malgré cette hausse d'activité, le résultat net du Groupe ressort à +0,5 ME, soit +0,1% du chiffre d'affaires, négativement impacté dans son résultat financier par les pertes de change en majorité latentes (-8 ME), l'environnement des devises étant moins favorables au Groupe sur ce semestre. L'an dernier à la même période le résultat net du Groupe ressortait à 2,2 ME.



Dans ce contexte, Haulotte anticipe une croissance de son chiffre d'affaires annuel entre +25% et +30% en 2023 et une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) entre +3% et +4% de son chiffre d'affaires.