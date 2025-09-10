Haulotte Group : nette dégradation des résultats au premier semestre

(AOF) - Haulotte Group a, sans surprise, dévoilé des résultats semestriels décevants. Impacté par de nombreuses incertitudes (droits de douanes, conflits géopolitiques…), le groupe a vu son résultat opérationnel passé de 29 millions d’euros à 0. Parallèlement, la perte nette semestrielle a atteint 21 millions d’euros, contre un bénéfice de 15 millions d’euros un an plus tôt, affectée par des charges financières, l’affaiblissement de nombreuses devises par rapport à l’euro et par un ajustement des impôts différés lié à la situation actuelle.

Enfin, le chiffre d'affaires a chuté de 27,27 %, à 264 millions d'euros.

Le spécialiste des matériels d'élévation de personnes et de charges ne prévoit pas d'amélioration notable de son résultat opérationnel courant sur le deuxième semestre, expliquant les perspectives sont limitées.

AOF - EN SAVOIR PLUS