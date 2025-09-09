Haulotte en rouge au 1er semestre, le marché mondial de la nacelle en pleine descente
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 18:42
Le chiffre d'affaires du groupe s'est ainsi établi à 264 millions d'euros, en repli de 27% à taux de change constant, contre 363 millions d'euros enregistrés au premier semestre 2024. Cette baisse traduit un net ralentissement du marché mondial de la nacelle, notamment en Amérique du Nord (-48%) et en Asie-Pacifique (-36%), dans un contexte de forte incertitude géopolitique et économique. Seule l'Europe limite le recul avec une baisse contenue de 7%, soutenue par une hausse des volumes de vente.
L'EBIT (hors IFRS 16 et IAS 29) ressort à 1 million d'euros, en chute de 29 millions d'euros sur un an, faisant tomber la marge opérationnelle courante à seulement 0,6% du chiffre d'affaires, contre 8% un an plus tôt.
Les activités de location et de services s'affichent en légère progression, respectivement de 4% et 3%, tandis que les ventes d'engins décrochent de 32%.
Le groupe a vu sa dette nette augmenter de 9 millions d'euros sur la période, à 209 millions d'euros. Une demande de waiver sur les covenants bancaires au 30 juin a été acceptée sans condition par la majorité des prêteurs le 13 août dernier.
'Dans ce contexte, le Groupe ne prévoit pas d'amélioration notable de son résultat opérationnel courant sur le deuxième semestre 2025', indique Haulotte, alors que les acteurs du marché commencent à se projeter sur 2026.
Valeurs associées
|2,550 EUR
|Euronext Paris
|+1,19%
A lire aussi
-
Le chancelier allemand Friedrich Merz a réclamé mardi plus de "flexibilité" dans la réglementation européenne qui prévoit une interdiction des ventes de voitures thermiques après 2035, un calendrier décrié par l'industrie automobile, secteur-clé plongé dans la ... Lire la suite
-
La France emprunte désormais aussi cher que l'Italie à échéance dix ans, au lendemain de la chute du gouvernement Bayrou et à l'approche de la révision de la notation du pays vendredi par l'agence Fitch Ratings. Le taux de l'emprunt français à dix ans, la référence ... Lire la suite
-
L'industriel du rayon charcuterie-traiteur Fleury Michon a vu ses marges chuter au premier semestre en raison de la hausse des prix du poulet en Europe, ce qui a plombé son bénéfice malgré une hausse des ventes, a-t-il annoncé mardi. La demande mondiale de volailles ... Lire la suite
-
Le CAC 40 a terminé en légère hausse mardi, ignorant la situation politique française après que l'Assemblée nationale a renversé le Premier ministre François Bayrou, qui a échoué à obtenir la confiance des députés. L'indice vedette de la Bourse de Paris a terminé ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
1 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer