Haulotte: en chute avec son CA de 1er trimestre

(CercleFinance.com) - L'action Haulotte dévisse de 8%, au lendemain de l'annonce par le fabricant de nacelles élévatrices d'un chiffre d'affaires en baisse de 19% à 157 millions d'euros au titre de son premier trimestre 2024.



Le groupe explique qu'après un premier trimestre 2023 particulièrement dynamique, 'ces trois premiers mois de 2024 marquent un retour à la normale des cycles d'investissements et un certain attentisme des loueurs'.



'L'activité commerciale du deuxième trimestre sera déterminante pour tenir l'objectif annuel d'un chiffre d'affaires stable pour 2024, et d'une marge opérationnelle courante (hors gains et pertes de change) proche des +5% de son chiffre d'affaires', prévient-il.





Valeurs associées HAULOTTE GROUP Euronext Paris -5.68%