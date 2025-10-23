 Aller au contenu principal
Hasbro revoit à la hausse ses prévisions annuelles grâce à la demande de jeux numériques
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 18:46

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant de Monopoly Hasbro < HAS.O > ont augmenté de 2,6 % à 77,12 $

** La société relève ses prévisions de revenus annuels et de bénéfices de base en pariant sur les ventes de la saison des fêtes et sur la demande pour son segment des jeux numériques

** La société s'attend maintenant à ce que le chiffre d'affaires de l'exercice 2025 connaisse une croissance à un chiffre élevé, alors qu'elle s'attendait auparavant à une croissance à un chiffre moyen

** La HAS s'attend maintenant à ce que l'Ebitda ajusté se situe entre 1,24 milliard et 1,26 milliard de dollars, contre une fourchette de 1,17 milliard à 1,20 milliard de dollars prévue précédemment

** La société dépasse également les estimations de revenus et de bénéfices trimestriels, selon les données du LSEG

** Les actions ont chuté dans les premiers échanges, car la toile de fond économique plus large, en particulier pendant la saison des fêtes, apporte une incertitude significative dans les catégories discrétionnaires telles que les jouets, selon les analystes

** A la dernière clôture, HAS a augmenté de près de 34,4 % depuis le début de l'année

