Hasbro reporte la publication de ses résultats après une cyberattaque
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 16:56
Le groupe américain a fait état ce matin d'un chiffre d'affaires attendu entre 970 et 985 millions de dollars sur les trois premiers mois de l'année, soit une hausse de 9 à 11% d'une année sur l'autre, à la faveur de la croissance toujours solide des ventes de sa franchise de jeux de rôle Magic: The Gathering.
Les analystes anticipaient, à titre de comparaison, un CA de 908,8 millions de dollars.
D'après cette publication préliminaire, le résultat opérationnel ajusté est attendu pour sa part entre 250 et 260 millions de dollars, en hausse de 12 à 17% en rythme annuel.
Objectifs annuels maintenus malgré la cyberattaque
Dans un bref communiqué Hasbro explique avoir constaté un accès non autorisé à son réseau informatique, une intrusion ayant nécessité la mise hors ligne proactive de certains systèmes. Si l'incident n'a pas affecté ses résultats du premier trimestre, il a provoqué des retards administratifs majeurs, forçant le groupe à décaler la publication de ses états financiers.
Sur le plan opérationnel, le groupe indique anticiper des perturbations au cours du deuxième trimestre, notamment dues à des délais dans le traitement des commandes, l'expédition et la facturation.
Malgré des coûts supplémentaires, Hasbro maintient ses prévisions annuelles, prévoyant toujours un chiffre d'affaires en hausse de 3 à 5% à taux de change constants pour un résultat d'exploitation (Ebitda) ajusté de 1 à 1,45 milliard de dollars, donnant une marge opérationnelle ajustée de 24 à 25%.
Cette annonce surprise était accueillie sereinement jeudi en début de séance à Wall Street, où l'action du numéro deux américain du jouet, derrière Mattel, grimpait de 8,4% au bout d'une heure d'échanges.
Hasbro prévoit de publier ses résultats de premier trimestre le 20 mai prochain, avant l'ouverture des marchés.
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