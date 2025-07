Hasbro: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 14:00









(Zonebourse.com) - En marge de ses trimestriels, Hasbro indique relever ses objectifs 2025, pour viser un EBITDA ajusté de 1,17 à 1,20 milliard de dollars, une marge opérationnelle ajustée de 22 à 23%, et des revenus en croissance 'à un seul chiffre moyen' hors effets de changes.



'Nous relevons nos prévisions grâce à la performance de notre activité Wizards', explique sa CFO et COO Gina Goetter, pointant aussi 'la force des initiatives de diversification des activités et de productivité des coûts' du groupe de jeux et de jouets.



Au deuxième trimestre, Hasbro a vu son BPA ajusté croitre de 7% à 1,30 dollar, avec un profit opérationnel ajusté stable à 247 millions de dollars pour des revenus en repli de 1% à 981 millions de dollars, pénalisés par le segment produits grand public (-16%).





