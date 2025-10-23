Hasbro relève ses objectifs annuels après un 3ème trimestre meilleur que prévu
information fournie par Zonebourse 23/10/2025 à 14:26
Le fabricant américains de jouets et de jeux de société a vu son chiffre d'affaires augmenter de 8% près de 1,39 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, sous l'impulsion d'un bond de 55% des ventes de 'Magic', qui a profité de la sortie des éditions 'Aux Portes de l'Eternité' et 'Spider-Man'.
En dépit de l'impact des surtaxes douanières, le résultat opérationnel a progressé de 13% à 341 millions de dollars, grâce aux mesures de réductions de coûts et d'amélioration de la productivité prises par la direction, donnant un bénéfice par action (BPA) ajusté de 1,68 dollars.
Le consensus de marché visait, à titre de comparaison, un BPA de 1,66 dollar pour un C.A. trimestriels de 1,35 milliard de dollars.
Suite à ces performances meilleures que prévu, le groupe basé à Pawtucket (Rhode Island) dit désormais viser un chiffre d'affaires en hausse de 5% à 10% à taux de changes constants cette année, contre une précédente prévision située 'autour de 5%'.
Son résultat d'exploitation (Ebitda) ajusté est quant à lui attendu entre 1,24 et 1,26 milliard de dollars, contre 1,17-1,20 milliard auparavant.
Valeurs associées
|74,8400 USD
|NASDAQ
|-0,43%
A lire aussi
-
Les poids lourds européens Airbus , Thales et Leonardo ont signé jeudi un protocole d’accord pour fusionner leurs activités dans les satellites, un méga-projet destiné à contrer la domination de Starlink, la constellation d’Elon Musk, et à renforcer la souveraineté ... Lire la suite
-
Plus de 600 personnes fuient vers la Thaïlande, après un raid sur un centre de cyberfraude en Birmanie
Plus de 600 personnes ont fui l'un des plus gros centres d'arnaques en ligne de Birmanie et traversé la frontière avec la Thaïlande, a indiqué jeudi un responsable provincial thaïlandais à l'AFP, qui avait enquêté mi-octobre sur ces usines à arnaque en ligne qui ... Lire la suite
-
La marque de mode McQueen, propriété du groupe de luxe Kering qui tente de se redresser, "lance un examen stratégique" et envisage 55 suppressions de postes à son siège londonien, a-t-on appris jeudi auprès de Kering confirmant une information de WWD. Ces 55 postes ... Lire la suite
-
Les actions de Tesla chutent en raison des pressions exercées sur les marges, malgré des ventes record
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) * Les bénéfices de Tesla manquent les estimations en raison de coûts élevés et d'une baisse ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer