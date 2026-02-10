Hasbro : les résultats du quatrième trimestre dépassent les attentes, éclipsant des prévisions de recettes annuelles mitigées ; l'action bondit

Le fabricant de Play-Doh Hasbro

HAS.O a dépassé mardi les estimations pour le quatrième trimestre grâce à de fortes ventes pendant les fêtes, mais il prévoit une faible croissance de son chiffre d'affaires annuel, les consommateurs à faible revenu hésitant toujours à dépenser pour des articles non essentiels.

Les actions de la société ont toutefois bondi de 8,9 %, les investisseurs ayant salué les résultats, un plan de rachat d'actions d'un milliard de dollars et la prévision d'un premier semestre solide.

Hasbro a déclaré qu'il s'attendait à une croissance plus forte de son chiffre d'affaires au premier semestre, grâce à la sortie de produits de consommation tels que des jouets, des jeux et des figurines liés à "Transformers - Age of the Primes" et au jeu de société Donjons et Dragons.

"Les 20 % de ménages les plus riches sont à l'origine d'une grande partie de la demande et résistent bien", a déclaré le directeur général Chris Cocks.

Hasbro a injecté de l'argent dans sa division de jeux numériques, en raison de la forte demande et de l'augmentation des revenus provenant des jeux sous licence.

Ces investissements s'inscrivent dans le cadre d'une démarche plus large visant à devenir une société de jeux et de propriété intellectuelle axée sur le numérique, alors que la demande de jouets traditionnels s'est affaiblie.

Les recettes trimestrielles provenant du jeu numérique "Magic: The Gathering" de Hasbro ont plus que doublé par rapport à l'année précédente.

Le marché des jouets traditionnels est toutefois confronté à une baisse des ventes.

Hasbro prévoit une croissance de son chiffre d'affaires annuel comprise entre 3 % et 5 %, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui tablent sur une hausse de 5,16 %, selon les données compilées par LSEG.

"Nous pensons que ces prévisions seront finalement plus élevées tout au long de l'année, car la société est généralement prudente dans ses projections", a déclaré Zachary Warring, analyste chez CFRA Research.

Par ailleurs, Hasbro a annoncé mardi un accord de licence pluriannuel avec Warner Bros Discovery WBD.O à partir de 2027, ce qui en fait le principal licencié mondial pour la création de jouets et de jeux basés sur l'univers de "Harry Potter".

Le bénéfice ajusté de 1,51 dollar par action réalisé par Hasbro au quatrième trimestre est supérieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 96 cents.

Son chiffre d'affaires de 1,45 milliard de dollars a également dépassé les estimations des analystes qui tablaient sur 1,26 milliard de dollars.