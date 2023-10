Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hasbro: les objectifs annuels revus en baisse information fournie par Cercle Finance • 26/10/2023 à 14:57









(CercleFinance.com) - Hasbro a annoncé jeudi une révision à la baisse de ses prévisions pour 2023 après avoir essuyé une perte opérationnelle sur le troisième trimestre.



Le fabricant de jeux et de jouets américain dit désormais prévoir un repli allant de 13% à 15% de son chiffre d'affaires annuel en raison de la faiblesse de ses ventes de produits grand public.



Le groupe indique prévoir par ailleurs un Ebitda ajusté compris entre 900 et 950 millions de dollars sur l'ensemble de l'exercice.



Sue le troisième trimestre, Hasbro a essuyé une perte d'exploitation de 169,5 millions de dollars pour un chiffre d'affaires en repli de 10% à 1,5 milliard de dollars.



Là encore, le repli de 18% de ses ventes de jouets grand public n'a pas pu être compensé par la vigueur de ses jeux numériques et de rôle 'Wizards of the Coast' (+40%).



Suite à ces annonces, le titre était attendu en baisse de 11% à la Bourse de New York.





