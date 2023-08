Hasbro: la filiale TV et cinéma eOne cédée à Lionsgate information fournie par Cercle Finance • 03/08/2023 à 14:26

(CercleFinance.com) - Hasbro a annoncé jeudi avoir trouvé un accord en vue de céder sa filiale de production cinématographique et audiovisuelle eOne à Lionsgate pour un montant de 500 millions de dollars, dont 375 millions en numéraire.



L'opération porte notamment sur un catalogue composée de près de 6500 titres jugés 'non-stratégiques' par Hasbro, tels que 'The Rookie', 'Yellowjackets' ou 'Naked and Afraid'.



Le périmètre de la transaction doit également concerner certains programmes basés sur la propriété intellectuelle de Hasbro, comme 'Play-Doh Squished'.



Mais Hasbro fait remarquer que la vente exclut ses franchises les plus prometteuses, telles que Peppa Pig, Transformers et Mon Petit Poney.



Elle n'intègre pas, non plus, les projets de développement actuellement conduits à Hollywood autour de Transformers, GI Joe, Play-Doh, Donjons & Dragons et Magic The Gathering.



Le fabricant de jouets américains prévoit d'utiliser les produits de la cession pour se désendetter à hauteur de 400 millions de dollars.



Le groupe a par ailleurs fait état ce matin d'un repli plus marqué que prévu de 10% de son chiffre d'affaires de deuxième trimestre, ce qui a généré une perte opérationnelle de 188,6 millions de dollars.



Il a déclaré s'attendre à un repli de 3% à 6% de son chiffre d'affaires cette année en raison de l'impact de la grève des scénaristes et acteurs américains sur ses activités TV et cinéma.