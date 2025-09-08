Hasbro étend son partenariat avec Disney autour des jouets Play-Doh
information fournie par Zonebourse 08/09/2025 à 17:31
La première déclinaison de cette collaboration étendue passera par le lancement d'une collection de coffrets de pâtes à modeler baptisés 'Mickey Mouse Clubhouse', qui mettront en scène les personnages de Mickey, Minnie et Donald.
Les deux groupes avaient précédemment lancé une gamme de produits inspirés de franchise 'La Reine des Neiges'.
La nouvelle collection sera disponible sur Amazon jusqu'en 2025, avant d'être proposée dans la plupart des grands points de vente à partir de janvier 2026.
Aucun détail financier sur l'accord n'a été communiqué.
Valeurs associées
|79,0800 USD
|NASDAQ
|-0,82%
A lire aussi
-
Les funérailles privées du couturier italien Giorgio Armani, décédé jeudi à 91 ans, se sont tenues lundi dans l'église San Martino de Rivalta, à une centaine de kilomètres au sud de Milan, où reposent les parents et le frère du styliste. Quelques badauds étaient ... Lire la suite
-
Les Bourses européennes ont terminé en hausse lundi, à l'issue d'une séance portée par la perspective de baisse des taux de la banque centrale américaine après la publication, la semaine dernière, de signaux d'affaiblissement du marché de l'emploi aux Etats-Unis. ... Lire la suite
-
(Zonebourse.com) - Stellantis rapporte que sa marque Opel a dévoilé en première mondiale la Corsa GSE Vision Gran Turismo et le nouveau Mokka GSE à l'occasion du IAA Mobility de Munich, soit l'un des plus grands salons automobiles au monde. Dans le détail, le constructeur ... Lire la suite
-
Une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux violemment dispersée au Népal: 17 morts et 400 blessés
Au moins 17 morts et des centaines de blessés: la police népalaise a violemment dispersé lundi dans la capitale Katmandou une manifestation contre le blocage des réseaux sociaux et la corruption. La semaine dernière, le gouvernement a ordonné le blocage de 26 plateformes, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer