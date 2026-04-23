Hasbro enregistre de fortes ventes trimestrielles, mais reporte ses résultats après un cyberincident

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(Ajout d'éléments de contexte et de détails, mise à jour des actions)

Hasbro HAS.O a reporté jeudi ses résultats trimestriels en raison d'un incident de cybersécurité, mais a prévu des ventes au premier trimestre supérieures aux attentes des analystes, ce qui a fait grimper ses actions d'environ 6 % dans les échanges avant bourse .

La société a déclaré au début du mois qu'elle enquêtait sur un incident de cybersécurité après avoir identifié un accès non autorisé à son réseau à la fin du mois de mars.

Bien que l'incident n'ait pas eu d'impact sur les résultats du premier trimestre, les coûts liés à l'enquête auront une incidence sur le deuxième trimestre, a déclaré Hasbro.

Au deuxième trimestre, la société constate également un impact des retards anticipés dans le traitement des commandes, l'expédition et la facturation, mais elle prévoit d'effectuer les expéditions retardées au cours du second semestre de 2026.

La société a annoncé des ventes préliminaires de 970 millions de dollars à 985 millions de dollars pour le premier trimestre, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à 908,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La croissance du chiffre d'affaires a été favorisée par la demande de sa franchise phare de cartes à collectionner, Magic: The Gathering, a déclaré Hasbro.

La force de la société dans son activité de jeux numériques

a contribué à sa croissance , par rapport à son homologue Mattel MAT.O , alors que les sociétés sont confrontées à une faible demande pour les jouets traditionnels et que les consommateurs prudents réduisent leurs dépenses discrétionnaires.

Hasbro, qui a réaffirmé ses prévisions annuelles , prévoit de publier ses résultats trimestriels complets le 20 mai.