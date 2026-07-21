Hasbro en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

21 juillet - ** L'action Hasbro HAS.O , fabricant de Play-Doh, affiche une hausse pouvant atteindre 14,05% à 93,05 $ ** Le titre s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis avril 2025, si ces gains se confirment * La société revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels , grâce à la demande soutenue dans le secteur des jeux vidéo et à la bonne tenue de "Magic: The Gathering"

** La société table désormais sur une hausse de son chiffre d’affaires pour 2026 comprise entre 5% et 7%, contre une prévision antérieure de 3% à 5%

** La société table également sur un Ebitda ajusté annuel compris entre 1,45 et 1,50 milliard de dollars, contre une prévision antérieure de 1,40 à 1,45 milliard de dollars

** Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a progressé de 16% pour atteindre 1,14 milliard de dollars; les analystes tablaient en moyenne sur 1,07 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action affichait une baisse de 0,5% depuis le début de l'année