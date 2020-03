Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Harry et Meghan se sont installés à Los Angeles - presse Reuters • 27/03/2020 à 04:56









LONDRES, 27 mars (Reuters) - Le prince Harry et son épouse Meghan ont quitté le Canada pour rejoindre Los Angeles, où ils comptent résider de manière permanente une fois qu'ils n'occuperont plus de fonctions officielles au sein de la famille royale britannique à compter de la fin du mois, a rapporté jeudi The Sun. Une porte-parole du prince Harry a refusé de commenter l'article du tabloïd britannique. Le couple vivait depuis plusieurs mois près de Vancouver, sur la côte Ouest canadienne. "Ils ont réalisé que ça ne fonctionnerait pas au Canada, pour différentes raisons, et voulaient être basés dans la région de Los Angeles", a dit une source au fait de la question selon des propos rapportés par The Sun. Meghan Markle a grandi à Los Angeles, où sa mère réside toujours. D'après le magazine People, citant une source non identifiée, le couple s'est déjà installé dans une maison en Californie. (William James à Londres et Jill Serjeant à Los Angeles; version française Jean Terzian)

