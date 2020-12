Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Harry et Meghan produiront et animeront des podcasts pour Spotify Reuters • 15/12/2020 à 18:40









par Lisa Richwine LOS ANGELES, 15 décembre (Reuters) - Le prince Harry et son épouse Meghan produiront et animeront des podcasts pour Spotify SPOT.N , a déclaré mardi la société suédoise de streaming musical, en commençant par une émission spéciale pour les vacances qui sera diffusée en décembre. Dans le cadre d'un accord pluriannuel, la nouvelle fondation du couple royal Archewell Audio produira des programmes qui "élèvent et divertissent les publics du monde entier" avec "des perspectives et des voix diverses", a indiqué dans un communiqué le numéro un mondial de la musique en streaming. Les podcasts seront disponibles gratuitement sur la plateforme Spotify, qui propose également à plus de 320 millions d'utilisateurs actifs par mois plus de 1,5 million de titres du genre tels que "The Michelle Obama Podcast" et "Mama Knows Best" d'Addison Rae. Les conditions financières de l'accord n'ont toutefois pas été divulguées. "Ce que nous aimons dans le podcasting, c'est qu'il nous rappelle à tous de prendre un moment et de vraiment écouter, de se connecter les uns aux autres sans distraction", ont commenté Harry et Meghan. Selon le communiqué, leur premier podcast sera une émission spéciale faite "d'histoires d'espoir et de compassion" pour célébrer le Nouvel An. La première série complète du couple royal est attendue l'année prochaine. L'accord avec Spotify est la dernière initiative de Harry et Meghan, officiellement connu sous le nom de Duc et Duchesse du Sussex, pour gagner leur vie en dehors de la famille royale. En septembre dernier, le couple avait signé un accord de production exclusif de plusieurs années pour des programmes télévisés avec Netflix NFLX.O . (Version française Dagmarah Mackos, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées NETFLIX NASDAQ -0.77% SPOTIFY TECH NYSE +1.90%