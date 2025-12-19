Harris Associates, actionnaire de Warner Bros Discovery, se dit ouvert à une offre révisée de Paramount

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Harris Associates, le cinquième actionnaire de Warner Bros Discovery WBD.O , a déclaré jeudi qu'il serait "très ouvert" à une offre révisée de Paramount Skydance PSKY.O si la société présente une offre supérieure et résout les problèmes liés aux conditions de l'accord.

Le conseil d'administration de Warner Bros Discovery a rejeté l'offre d'achat hostile de 108,4 milliards de dollars de Paramount Skydance en début de semaine, qualifiant l'offre d'"illusoire" et accusant le géant des studios d'avoir trompé les actionnaires sur son financement.

Alex Fitch, gestionnaire de portefeuille chez Harris Associates, qui détient environ 3,9 % des parts de Warner Bros Discovery, a déclaré dans un courriel à Reuters que "dans l'état actuel des choses, nous pensons que les offres de Netflix et de Paramount sont comparables en termes de valeur, mais que l'offre de Netflix est supérieure en termes de conditions de l'accord."

"La bonne nouvelle, c'est que les inquiétudes concernant les conditions de l'accord semblent pouvoir être résolues. Si Paramount décide de proposer une contrepartie financière supérieure et de résoudre les problèmes liés aux conditions de l'accord, nous serions très ouverts à une offre révisée de Paramount. La balle est dans leur camp", a ajouté Fitch.

Paramount et Netflix NFLX.O se sont lancés dans une course pour prendre le contrôle des studios de cinéma et de télévision de Warner Bros, du service de streaming HBO Max et de franchises comme "Harry Potter".