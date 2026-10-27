Harmonic, la start-up spécialisée dans l'IA fondée par le directeur général de Robinhood, se lance dans la vérification de la conception de logiciels et de puces électroniques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations aux points 1 et 5)

Harmonic, la start-up spécialisée dans l'IA cofondée par Vlad Tenev, directeur général de Robinhood, a annoncé mardi qu'elle étendait son modèle Aristotle, initialement dédié aux preuves mathématiques, à la vérification de la conception de logiciels et de puces, alors que l'utilisation croissante de l'IA pour détecter les failles logicielles fait l'objet d'une attention accrue.

Des chercheurs ont récemment utilisé cette technologie pour mettre au jour des bogues critiques dans PHP, ce qui a déclenché une ruée mondiale pour corriger ces vulnérabilités.

Voici plus de détails:

* Soutenue par NVentures, la branche de capital-risque de Nvidia, ainsi que par Sequoia et Ribbit Capital, Harmonic a levé 120 millions (XX millions d'euros) de dollars lors d’un tour de table en novembre dernier, qui a valorisé l’entreprise à 1,45 milliard de dollars

* Harmonic développe ce qu’elle appelle une “superintelligence mathématique”, un système d’IA axé sur le raisonnement visant à réduire les hallucinations et les erreurs factuelles

* L’entreprise a déclaré qu’Aristotle était désormais capable de vérifier des logiciels écrits en C et des conceptions de puces écrites en Verilog

* Le laboratoire américain de fusion DIII-D a indiqué qu’Aristotle avait reconstruit une partie de son logiciel de contrôle du réacteur en quatre heures à partir d’un article de recherche et d’une consigne de 254 mots

* Aristotle est disponible selon un modèle de tarification à l'utilisation