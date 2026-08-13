Harmonic bondit après avoir revu à la hausse ses prévisions pour l'ensemble de l'année et dépassé les estimations de bénéfices pour le deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Les actions HLIT.O du fournisseur de solutions haut débit Harmonic ont bondi de plus de 25% pour atteindre 15,06 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société table désormais sur un bénéfice par action ajusté compris entre 67 et 75 cents pour l'ensemble de l'exercice, contre une fourchette précédente de 57 à 67 cents

** Harmonic revoit également à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2026 dans le secteur du haut débit, les portant à 505 à 525 millions de dollars

** Le BPA ajusté du deuxième trimestre s’est établi à 24 cents, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 17 cents; le chiffre d’affaires s’est élevé à 173 millions de dollars contre des estimations de 120,88 millions de dollars — données compilées par LSEG

** Quatre courtiers sur six attribuent à l’action la recommandation « acheter »; leur objectif de cours médian est de 16 dollars — données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la clôture d'hier, l'action affiche une hausse de 21,3%