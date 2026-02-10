Harley-Davidson s'appuie sur un plan de redressement alors que la faiblesse de la demande aggrave sa perte trimestrielle

(Une refonte complète pour ajouter des détails sur la conférence téléphonique qui a suivi la publication des résultats) par Nathan Gomes

Harley-Davidson HOG.N a présenté des plans pour une gamme de produits plus pointue et des ajustements à sa stratégie de commerce électronique sous la direction de son nouveau chef, mardi, alors que le célèbre fabricant de motos fait face à un ralentissement des ventes dans un contexte plus large de repli des consommateurs sur les achats de grande valeur.

Les dirigeants ont décrit l'année 2026 comme une "année de transition", ce qui a aidé à stabiliser le sentiment des investisseurs, faisant grimper les actions de 2 % après qu'elles aient chuté dans les échanges de pré-marché sur les nouvelles d'une perte plus importante au quatrième trimestre.

"L'instabilité et la volatilité des résultats mondiaux de la vente au détail s'inscrivent dans la continuité de ce que nous avons observé depuis le milieu de l'année 2024, avec un contexte mondial difficile dans les secteurs des biens discrétionnaires à forte valeur", a déclaré le directeur financier Jonathan Root lors d'un appel téléphonique après la publication des résultats, ajoutant que le prix reste un facteur prioritaire pour les clients.

L'inflation stagnante et les coûts d'emprunt élevés ont comprimé les budgets des ménages, incitant les Américains à faire preuve de plus de discernement quant à la manière dont ils dépensent leur argent et à l'endroit où ils le dépensent.

Les volumes globaux étant sous pression, Harley s'est en partie appuyé sur la demande de clients plus aisés pour ses motos de tourisme et personnalisées à marge plus élevée.

L'année dernière, la société a également annoncé un modèle "Sprint" plus petit et moins cher, dont la sortie est prévue en 2026, dans l'espoir d'attirer les motocyclistes d'entrée de gamme.

Le directeur général Artie Starrs a déclaré que les marges à court terme resteraient sous pression alors que la stratégie de redressement est finalisée, mais il a souligné que la direction voyait une voie vers des bénéfices à long terme et un flux de trésorerie disponible plus importants.

La société a déclaré qu'elle fournirait plus de détails sur sa nouvelle stratégie en mai, lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre.

Ces efforts s'inscrivent dans la lignée des mesures prises précédemment pour rationaliser les opérations, notamment la scission de LiveWire, son unité de motocyclettes électriques en difficulté.

LES INQUIÉTUDES CONCERNANT LES DROITS DE DOUANE PERSISTENT

Harley continue de subir les pressions des droits de douane américains sur les importations de composants tels que les semi-conducteurs utilisés dans les motos modernes.

La société a déclaré que les nouveaux tarifs douaniers lui ont coûté 22 millions de dollars au quatrième trimestre et 67 millions de dollars en 2025.

Harley, dont le siège est à Milwaukee, fabrique la plupart de ses produits de base dans le pays et se procure environ 75 % des composants auprès de fournisseurs américains.

Sa marge brute a chuté de 3,8 points de pourcentage en 2025, par rapport à l'année précédente.

La société a annoncé une perte nette de 279 millions de dollars, soit 2,44 dollars par action, pour le quatrième trimestre, contre une perte de 117 millions de dollars, soit 93 cents par action, il y a un an. Les analystes estimaient en moyenne une perte de 1,04 $ par action, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires trimestriel global a chuté de 28 % pour atteindre 496 millions de dollars.