Harley-Davidson affiche une perte plus importante au quatrième trimestre en raison de la baisse des dépenses de consommation

Harley-Davidson HOG.N a annoncé une perte plus importante au quatrième trimestre mardi, pénalisée par un recul des dépenses de consommation pour les véhicules de loisir, ce qui a fait chuter les actions du fabricant de motos de 6 % dans les échanges de pré-marché.

Les résultats de l'entreprise mettent en évidence la façon dont l'inflation a comprimé les budgets des ménages et incité les Américains à reconsidérer les achats importants tels que les motos.

La marque ressentait déjà les effets de la baisse des volumes, s'appuyant en partie sur des réductions de coûts pour consolider ses marges et la demande des clients plus aisés pour ses motos de tourisme et ses motos personnalisées, qui génèrent des marges plus élevées.

L'année dernière, Harley a annoncé un modèle "Sprint" plus petit et moins cher, dont la sortie est prévue en 2026, dans l'espoir d'attirer les motocyclistes d'entrée de gamme et d'élargir son audience auprès des jeunes clients. Ce modèle devrait être lancé à un prix d'entrée inférieur à 6 000 dollars.

« Nous clôturons une année difficile pour l'entreprise, nous prenons des mesures délibérées pour stabiliser l'activité, restaurer la confiance des concessionnaires et aligner l'activité de gros sur la demande de détail », a déclaré Artie Starrs, directeur général de Harley-Davidson.

Harley a également dû faire face à un large éventail de droits de douane américains sur les importations de composants essentiels tels que les semi-conducteurs, qui sont utilisés pour alimenter les motos modernes.

Sa marge brute a chuté de 3,8 points de pourcentage en 2025 par rapport à l'année précédente, pénalisée par les droits de douane et la baisse des volumes.

Harley a déclaré une perte nette de 279 millions de dollars, soit 2,44 dollars par action, pour le quatrième trimestre, contre une perte de 117 millions de dollars, soit 93 cents par action, il y a un an.

Le chiffre d'affaires trimestriel global a chuté de 28 % pour atteindre 496 millions de dollars.