 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 057,64
+1,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hannover Re salué pour des trimestriels et des perspectives solides
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 14:58

Hannover Re grimpe de plus de 4% à Francfort, salué pour un relèvement par le réassureur de son objectif de bénéfice net pour 2025 et l'annonce de celui pour 2026, à l'occasion d'une publication trimestrielle meilleure que prévu.

Le groupe allemand indique en effet tabler sur un bénéfice net d'environ 2,6 milliards d'euros pour l'ensemble de l'année en cours (au lieu de 'plus de 2,4 MdsEUR' en estimation précédente) et viser au moins 2,7 MdsEUR pour la prochaine.

Jefferies souligne que ces prévisions ressortent 1,2% et 2,1% au-dessus des consensus respectivement, ce qui est selon lui 'plus significatif qu'il n'y paraît', car tel est rarement le cas en raison de la prudence traditionnelle de la direction.

Le broker souligne aussi qu'au 30 septembre, Hannover Re a battu de 2,2% l'estimation moyenne des analystes concernant son bénéfice net, ce dernier étant ressorti en progression de 7,7% à plus de 1,96 MdEUR.

'En creusant davantage, si le résultat net des services de réassurance dommages a dépassé de 24% les attentes (grâce à une baisse de -6 points du ratio combiné), celui des investissements a manqué de 42% les prévisions', précise-t-il.

'A nos yeux, ce dernier manquement aux attentes semble néanmoins traduire une gestion conservatrice des résultats, avec 231,3 MEUR de pertes réalisées au 3e trimestre relatives aux obligations' explique Jefferies.

Valeurs associées

HANNOVER RUECK
257,000 EUR XETRA +3,38%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un Ã©vÃ©nement Ubisoft. (crédit photo : Ubisoft / )
    Les changements de recommandations : Ayvens, Ubisoft
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:50 

    * AYVENS AYX.PA - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 12,5 euros contre 11,2 euros. * UBISOFT UBIP.PA - Deutsche Bank abaisse son objectif de cours à 8 euros contre 10 euros. (Rédaction de Gdansk)

  • Un panneau indiquant Wall Street devant la Bourse de New York
    Wall Street ouvre en nette hausse grâce aux espoirs d'une fin du "shutdown"
    information fournie par Reuters 10.11.2025 15:49 

    La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, portée par les signes de progrès vers la fin du "shutdown" de l'administration fédérale, qui bloque depuis plus d'un mois la publication des données clés et a intensifié les inquiétudes quant à l'état de l'économie ... Lire la suite

  • Le Saoudien Taleb Jawad al-Abdulmohsen dans la salle d'audience à Magdebourg, dans l'est de l'Allemagne, le 10 novembre 2025 ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Un Saoudien islamophobe jugé pour l'attentat du marché de Noël à Magdebourg
    information fournie par AFP 10.11.2025 15:11 

    Le procès sous haute sécurité d'un Saoudien islamophobe, jugé pour l'attentat meurtrier du marché de Noël à Magdebourg (est de l'Allemagne) en décembre 2024, s'est ouvert lundi dans un contexte tendu, les fêtes de fin d'année approchant. Cette attaque à la voiture ... Lire la suite

  • Un centre électoral à Madrid, le 9 juin 2024 ( AFP / OSCAR DEL POZO )
    Face aux menaces d'ingérences russes, l'UE veut muscler ses aides aux médias
    information fournie par AFP 10.11.2025 14:39 

    Mieux financer les médias, protéger l'organisation des élections... La Commission européenne va dévoiler mercredi son "bouclier démocratique", un ensemble de mesures destinées à contrer la "guerre d'influence" menée par la Russie en Europe. Dans ce document, consulté ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank