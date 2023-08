Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hannover Re: objectif confirmé après un bon 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 10:32









(CercleFinance.com) - Hannover Re a présenté mercredi un bénéfice net meilleur qu'attendu au titre des six premiers mois de l'année, ce qui lui permet de confirmer ses objectifs pour l'exercice en cours.



Le réassureur allemand a fait état ce matin d'un résultat net en hausse de 18% à 960 millions d'euros, une performance supérieure aux attentes du marché.



Les coûts des grandes catastrophes naturelles, essentiellement liés au tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie en début d'année, ont totalisé 607 millions d'euros, contre une prévision située autour de 750 millions d'euros.



'Les pertes croissantes consécutives aux catastrophes naturelles et aux autres grands désastres, ainsi que la persistance de l'inflation élevée dans certaines régions, conduisent à une demande grandissante pour la protection que constitue la réassurance', a expliqué Jean-Jacques Henchoz, le directeur général du groupe.



Pour l'ensemble de l'année, Hannover Re a confirmé son objectif d'un bénéfice net d'au moins 1,7 milliard d'euros, mais les attentes du marché sont déjà bien supérieures à ce chiffre, puisque le consensus vise 1,8 milliard.



Résultat, l'action Hannover Re cédait 1,3% en début de séance à la Bourse de Francfort, signant la plus forte baisse de l'indice DAX. Le secteur européen de l'assurance recule de son côté de 0,6%.





