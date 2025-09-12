 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 830,39
+0,09%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Hannover Re bien orienté sur des propos de broker
information fournie par Zonebourse 12/09/2025 à 15:47

(Zonebourse.com) - Hannover Re gagne 3% à Francfort sur fond de propos positifs d'UBS, qui adopte une recommandation 'achat' avec un objectif de cours maintenu à 280 euros, jugeant les compétences non techniques du réassureur 'sous-estimées'.

'La résilience de Hannover Re brille dans un cycle de réassurance faible. Se traitant avec une décote rare par rapport au secteur et une faible prime par rapport à ses pairs, ceci ne fait pas crédit à ce qu'il mérite', estime ainsi le broker.

Valeurs associées

HANNOVER RUECK
249,400 EUR XETRA +3,40%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank