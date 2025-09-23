Hang Seng (H-Kong) : 3ème repli consécutif, -0,7% à 26.159
information fournie par Zonebourse 23/09/2025 à 10:37
Le Hang Seng vient de ricocher sous un zénith de 27.058 et pourrait revenir s'appuyer sur le support oblique moyen terme qui gravite vers 25.500Pts.
