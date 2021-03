HANetf va lancer un ETF sur le commerce en ligne

(NEWSManagers.com) - HANetf s' apprête à lancer un ETF qui mise sur la croissance des achats sur Internet. Le Global Online Retail Ucits ETF répliquera l' indice EQM Global Online Retail Growth, comprenant des sociétés cotées qui tirent 60 % ou plus de leurs revenus de la vente au détail en ligne et du commerce sur Internet. L' univers est mondial, avec une exposition aux marchés émergents maximale de 25 %. Les principales valeurs de l' indice sont Etsy, HelloFresh, Peloton et Delivery Hero. Le Global Online Retail Ucits ETF sera coté à la Bourse de Londres dans le courant du mois de mars.

HANetf est une plate-forme qui offre aux sociétés de gestion des services pour lancer des ETF.