HANetf souhaite modifier les indices de référence de deux ETF en Europe

Dans des avis aux actionnaires, HANetf a officialisé sa volonté de réformer deux de ses fonds cotés ( ETF ) en Europe. Après avoir modifié l’indice de référence de son ETF sur la défense européenne , l’une des plus importantes plateformes européennes d’ ETF en marque blanche poursuit son remaniement de ses ETF sur le Vieux continent.

Son premier projet est d’élargir son ETF European Renewal Ucits ETF (EUGD). Avec plus de 12 millions d’euros sous gestion, le fonds coté a été créé en 2023 pour être exposé aux entreprises alignées sur le Pacte vert pour l’Europe. Cette salve d’initiatives de la Commission européenne a pour ambition de rendre l’Union européenne climatiquement neutre d’ici 2050.

La société a décidé de passer de l’indice SGI European Green Deal ESG Screened à l’indice VettaFi Making Europe Great Again. Une transformation qui implique un changement de nom, en référence au slogan de Donald Trump, Making Europe Great Again UCITS ETF.

L’ETF peut désormais s’appuyer davantage sur des secteurs de la défense, de l’énergie et des infrastructures. Pour être inclus dans le fonds coté, les entreprises doivent avoir leur siège social dans un pays européen et générer au moins 50% de leurs revenus dans ces domaines. En revanche, les sociétés liées à des armes controversées ou qui tirent plus de 5% de leurs revenus de la vente de tabac sont exclues.

Une ouverture sur l’or physique pour l’ETF sur les mines d’or

Dans le même temps, HANetf modifie également l’ETF AuAg Gold Mining UCITS (ESGO). Créé en 2021 , ce véhicule ne sera plus adossé à l’indice Solactive AuAg ESG Gold Mining, mais il va répliquer l’indice VettaFi Gold Miners Screened. Comme pour l’ETF sur le Pacte vert pour l’Europe, l’ETF sera rebaptisé pour s’appeler Gold Miners Screened UCITS ETF.

L’objectif initial de ce produit, qui gère plus de 52 millions d’euros d’actifs, est de proposer une exposition sur les mines d’or mondiales. Le précédent indice proposait un panier avec les 25 entreprises les moins exposées au risque ESG (environnement, société et gouvernance).

Dans son avis aux actionnaires, HANetf indique que ce «nouvel indice offrira une exposition aux matières premières négociées en bourse, y compris l’ETC (Produit négocié en bourse adossé à une matière première, NDLR) sur l’or physique issu de sources responsables de la Royal Mint» .

D’après la plateforme, tous ses changements devraient entrer en vigueur le 21 novembre prochain, si la Banque centrale d’Irlande (BCI) donne son approbation réglementaire.

Bastien Boname