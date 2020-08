HANetf sort un ETF sur les infrastructures d' énergie américaines

(NEWSManagers.com) - HANetf a lancé en Europe un ETF au format Ucits sur le thème des infrastructures d' énergie en Amérique du Nord en partenariat avec un spécialiste local, Alerian. Le nouveau produit, appelé Alerian Midstream Energy Dividend Ucits ETF (MMLP), sera coté sur la Bourse de Londres en fin de mois. Il suit l' indice Alerian Midstream Energy Dividend (AEDW), qui se concentre sur les entreprises d' infrastructure d' énergie " midstream " , qui transportent, transforment et stockent le pétrole, le gaz naturel et le gaz naturel liquide.

HANetf, qui commercialise en Europe les ETF d' acteurs étrangers, affiche 509 millions de dollars d' encours au 27 juillet. Il s' agit d' une croissance de 600 % sur les six derniers mois, selon elle. La société a été fondée en 2017 par Hector McNeil et Nik Bienkowski, des anciens de Source, pour réduire les barrières à l' entrée du marché européen des ETF. HANetf travaille actuellement avec six sociétés de gestion et dispose d' une gamme de 8 ETF ou ETC.