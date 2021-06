HANetf sort un ETF sur le secteur aérien

(NEWSManagers.com) - Après l' espace, les paris sportifs, l' énergie solaire, les voyages, HANetf lance un nouvel ETF sur le secteur aérien en partenariat avec la société de gestion américaine US Global Investors.

Le U.S. Global Jets Ucits ETF (JETS) est le premier ETF mondial sur le secteur aérien en Europe, selon un communiqué.

Il s' agit de la version européenne d' un ETF qui existe déjà aux Etats-Unis depuis 2015 et qui affiche 4 milliards de dollars d' encours.

Le nouvel ETF est exposé au secteur des compagnies aériennes, comprenant les compagnies aériennes commerciales, la construction aéronautique et les services d'aéroport et de terminal. Il suit l' indice U.S. Global Jets. Le fonds sera coté sur la Bourse de Londres en juin et sera agréé à la vente dans toute l' Europe.

HANetf reconnaît que le secteur aérien a souffert avec la pandémie. Mais la société estime qu' il devrait rebondir. " L'aviation commerciale a encore des défis à relever, mais les voyages d'agrément ont déjà commencé à se redresser et les quatre grandes compagnies américaines - American, United, Delta et Southwest - ont toutes enregistré une hausse à deux ou trois chiffres au cours de la période de 12 mois se terminant le 23 mars 2021 " , observe le communiqué.